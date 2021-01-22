Стеля підземного переходу обвалилася у центрі Києва — фото з місця події — новини Києва / Фото: Суспільне

https://racurs.ua/ua/n149374-stelya-pidzemnogo-perehodu-obvalylasya-na-maydani-u-kyievi-foto.html

Ракурс

Стеля підземного переходу обвалилася на Майдані Незалежності у Києві вранці 22 січня. На щастя, обійшлося без жертв — людей під час обвалу під дахом не було. Зараз на місці події працюють ремонтні бригади. У Київській міській держадміністрації прокоментували ситуацію.

У підземному переході на Майдані Незалежності поблизу одного з виходів зі стелі впала частина підвісної конструкції, постраждалих немає. Причини інциденту з’ясовуються. На місці працюють представники комунального підприємства Шевченківського району, — повідомили в КМДА.

Один із входів у перехід на Майдані Незалежності тимчасово зачинено.

Згідно з попередньою інформацією, дах впав через старий бетон, який вже почав осипатися. За словами комунальників, цьогоріч заплановано капітальний ремонт переходу. Раніше капремонт цього переходу здійснювали ще у 2002 році. Згодом підвісну стелю облаштовували до Євро-2012 за кошти інвесторів. Роботи виконувала приватна підрядна організація.