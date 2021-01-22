Прем'єру фільму про Джеймса Бонда знову перенесли. Скріншот з відео

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Ракурс

Прем'єра фільму про британського шпигуна Джеймса Бонда «Не час вмирати» знову перенесена.

Стрічку вперше покажуть вже у жовтні 2020 року. Прем'єра відбудеться 8 жовтня. Спочатку фільм повинен був вийти в прокат ще в квітні 2020 року, але терміни прем'єри неодноразово зрушувалися через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомляється на сайті франшизи.

Як відомо, роль Бонда у фільмі «Не час вмирати» виконав британський актор Деніел Крейг, який раніше вже знімався у кількох стрічках про шпигуна. Так, попередній фільм кінофраншизи під назвою «007: Спектр» вийшов у 2015 році і зібрав у світовому прокаті понад 880 млн дол. Роль спецагента Мі-6 у фільмі «Не час вмирати» стала для Крейга останньою. Наразі невідомо, хто гратиме Бонда у майбутніх фільмах.

Нагадаємо, ще в жовтні 2020 року повідомлялося, що компанія Warner Bros. відтермінувала майбутні хіти через рекордно низькі касові збори голлівудських новинок під час епідемії.