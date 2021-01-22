Чоловік жорстоко порізав батька та поранив поліцейських. Фото: Нацполіція

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На Миколаївщині у селі Доманівка Вознесенського району 21 січня 36-річний чоловік під час конфлікту з батьком наніс йому тяжкі ножові поранення.

Опісля почав стріляти у працівників поліції, які прибули на місце події. Про це повідомляють у прес-службі поліції Миколаївської області.

Троє поліцейських, серед яких два працівники карного розшуку отримали чисельні тілесні ушкодження, серед яких вогнепальні поранення, переломи пальців та навіть артеріальна кровотеча. Своєму батькові чоловік відрізав губу, ніс та статевий орган.

Двох постраждалих правоохоронців лікарі рятували на операційному столі, наразі їхньому життю нічого не загрожує.

Після стрілянини чоловік зачинився у власному помешканні. На території області ввели поліцейську спецоперацію — на місце події прибули спецпризначенці, будинок оточили правоохоронці.

Зловмисника, який був вдягнений у бронежилет, затримали спецпризначенці КОРДу.

Спеціалісти вибухотехнічної служби у помешканні виявили пристрій нічного бачення, ніж, балаклаву, зброю, набої, вибухові пристрої.

Дії чоловіка кваліфіковані за ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Максимальний вид покарання за цими статтями — довічне ув’язнення.

Нагадаємо, подвійне вбивство в Одесі сталося 20 січня на проспекті Небесної Сотні, 41. Затриманий 30-річний чоловік відрізав голову і розчленував свого батька.