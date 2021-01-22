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Ракурс
Мужчина жестоко порезал отца и ранил полицейских. Источник: Нацполиция

Порезал отца и стрелял в полицейских — подробности спецоперации в Николаевской области (ФОТО, ВИДЕО)

22 янв 2021, 11:29
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В Николаевской области в селе Домановка Вознесенского района 21 января 36-летний мужчина во время конфликта с отцом нанес ему тяжелые ножевые ранения.

После чего начал стрелять в сотрудников полиции, прибывших на место происшествия. Об этом сообщают в пресс-службе полиции Николаевской области.

Трое полицейских получили многочисленные телесные повреждения, среди которых огнестрельные ранения, переломы пальцев и даже артериальное кровотечение. Своему отцу мужчина отрезал губу, нос и половой орган.

Мужчина жестоко порезал отца и ранил полицейских. Источник: Нацполиция

Двух пострадавших правоохранителей врачи спасали на операционном столе, сейчас их жизни ничего не угрожает.

После стрельбы мужчина закрылся в своем доме. На территории области ввели полицейскую спецоперацию — на место происшествия прибыли спецназовцы, дом окружили правоохранители.

Мужчина жестоко порезал отца и ранил полицейских. Источник: Нацполиция

Мужчина жестоко порезал отца и ранил полицейских. Источник: Нацполиция

Злоумышленника, одетого в бронежилет, задержали спецназовцы КОВДа.

Специалисты взрывотехнической службы в помещении обнаружили устройство ночного видения, нож, оружие, патроны, взрывчатые устройства.

Мужчина жестоко порезал отца и ранил полицейских. Источник: Нацполиция


Действия задержанного квалифицированы по ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Максимальный вид наказания по этим статьям — пожизненное заключение.

Напомним, двойное убийство в Одессе произошло 20 января на проспекте Небесной Сотни, 41. Задержанный 30-летний мужчина отрезал голову и расчленил своего отца

Источник: Ракурс


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