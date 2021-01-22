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Ракурс
Берни Сандерс стал звездой инаугурации Байдена — его перчатки произвели фурор

Берни Сандерс стал звездой инаугурации Байдена — его перчатки произвели фурор (ФОТО)

22 янв 2021, 11:17
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Берни Сандерс — сенатор от штата Вермонт и бывший конкурент Джо Байдена на праймериз Демократической партии — стал настоящим героем инаугурации президента США. Он посетил торжественную церемонию в простой куртке и цветных перчатках.

Соцсетям изрядно понравился комфортный внешний вид Сандерса. В течение 20−22 января в Фейсбук, Твиттер и Инстаграм распространяются тысячи забавных мемов с 79-летним американским политиком.

Берни Сандерс очень выделялся на фоне торжественно одетых гостей инаугурации Байдена. Фото, на котором политик сидит в одиночестве в ожидании начала церемонии, облетело весь мир. Впоследствии пользователи начали добавлять этот файл и в исторический контекст, и в кадры известных фильмов.

Берні Сандерс меми у соцмережах

Берні Сандерс меми у соцмережах

Берні Сандерс меми у соцмережах

Берні Сандерс меми у соцмережах

Берні Сандерс меми у соцмережах

Берні Сандерс меми у соцмережах

Берні Сандерс меми у соцмережах

Берні Сандерс меми у соцмережах

Берні Сандерс меми у соцмережах

Берні Сандерс меми у соцмережах

Берні Сандерс меми у соцмережах

Берні Сандерс меми у соцмережах

Берні Сандерс меми у соцмережах

Берні Сандерс меми у соцмережах

Берні Сандерс меми у соцмережах

Берні Сандерс меми у соцмережах

Берні Сандерс меми у соцмережах

Берні Сандерс меми у соцмережах

Берні Сандерс меми у соцмережах


Берні Сандерс меми у соцмережах

Берні Сандерс меми у соцмережах

Источник: Ракурс


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