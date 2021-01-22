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Ракурс
Берні Сандерс став зіркою інавгурації Байдена — його рукавиці спричинили фурор

Берні Сандерс став зіркою інавгурації Байдена — його рукавиці спричинили фурор (ФОТО)

22 січ 2021, 11:17
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Берні Сандерс — сенатор від штату Вермонт і колишній конкурент Джо Байдена на праймеріз Демократичної партії став справжнім героєм інавгурації президента США. Він завітав на урочисту церемонію у простій куртці та кольорових рукавичках.

Соцмережам неабияк сподобався комфортний зовнішній вигляд Сандерса. Впродовж 20−22 січня у Фейсбук, Твіттер та Інстаграм поширюються тисячі кумедних мемів з 79-річним американським політиком.

Берні Сандерс дуже виділявся на тлі урочисто вбраних гостей інавгурації Байдена. Фото, на якому політик просто сидить на самоті в очікуванні початку церемонії, облетіло весь світ. Згодом користувачі почали додавати це фото і в історичний контекст, і у кадри з відомих кінострічок.

Берні Сандерс меми у соцмережах

Берні Сандерс меми у соцмережах

Берні Сандерс меми у соцмережах

Берні Сандерс меми у соцмережах

Берні Сандерс меми у соцмережах

Берні Сандерс меми у соцмережах

Берні Сандерс меми у соцмережах

Берні Сандерс меми у соцмережах

Берні Сандерс меми у соцмережах

Берні Сандерс меми у соцмережах

Берні Сандерс меми у соцмережах

Берні Сандерс меми у соцмережах

Берні Сандерс меми у соцмережах

Берні Сандерс меми у соцмережах

Берні Сандерс меми у соцмережах

Берні Сандерс меми у соцмережах

Берні Сандерс меми у соцмережах

Берні Сандерс меми у соцмережах

Берні Сандерс меми у соцмережах


Берні Сандерс меми у соцмережах

Берні Сандерс меми у соцмережах

Джерело: Ракурс


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