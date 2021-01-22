Побиття підлітка-українця шокувало поліцію Парижу, фото — AP

https://racurs.ua/ua/n149370-pobyttya-pidlitka-ukrayincya-poblyzu-eyfelevoyi-veji-shokuvalo-policiu-paryju-foto.html

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На 14-річного українця по-звірячому напали неподалік від Ейфелевої вежі, біля торгового центру Beaugrenelle («Богренель»). Десяток невідомих з металевими палицями, битами і ножами атакували компанію студентів.

Вдалося втекти всім, за винятком одного хлопчика.

Йому завдали безліч ударів. Він залишався у свідомості і благав передати його мамі, щоб вона не хвилювалася, — кажуть рідні.

Вони просять українців, що мають родичів і друзів в Парижі, про репост, повідомлення про напад і про будь-яку анонімну інформацію, яка вкаже на злочинців. Допомогти можуть навіть найнезначніші повідомлення.

Юрій знаходиться у комі в реанімації в критичному стані. У кількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей. 21 січня йому виповнилося 15 років.

Посол України у Франції Вадим Омельченко на своїй сторінці у Twitter повідомив, що українські консули перебувають у постійному контакті з рідними юнака та взаємодіють із французськими правоохоронцями для швидкого и обʼєктивного розслідування.

У Міністерстві закордонних справ повідомили, що українець став жертвою конфлікту між підлітковими групами.