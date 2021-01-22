Майже 80 народних депутатів не отримають зарплату за грудень. Фото:

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Ракурс

Десятки народних депутатів залишаться без місячної зарплатні через прогули.

Зарплати за грудень 2020 року позбавили 79 нардепів, оскільки вони пропустили понад 30% голосувань у Верховній Раді. Таким чином чи не кожен п’ятий нардеп залишиться без зароблених грошей на своїй посаді. Про це повідомляє рух ЧЕСНО із посиланням на дані парламентського комітету з питань регламенту.

Майже 80 народним депутатам цього місяця не дадуть грошей! А все тому, що у грудні 2020 року вони, без поважних причин, пропустили понад 30% голосувань у ВР або більше половини засідань комітетів, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загальна сума коштів, які не виплатять нардепам складає 3,3 млн грн. Також опубліковано список прогульників грудня.

Нагадаємо, у 2020 році Верховна Рада зекономила для державного бюджету України 30 млн грн за рахунок штрафів для нардепів, які не приходили на роботу.