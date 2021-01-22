Карантин у січні “збив” другу хвилю коронавірусу — Степанов

https://racurs.ua/ua/n149369-karantyn-u-sichni-zbyv-drugu-hvylu-koronavirusu-stepanov.html

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Карантин у січні «збив» другу хвилю коронавірусу в Україні. Таку думку висловив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час ранкового онлайн-брифінгу у п’ятницю, 22 січня.

Внаслідок комплексу карантинних дій Україні вдалося збити хвилю коронавірусу. В країні зменшується кількість нових випадків COVID-19. І карантин вихідного дня і жорсткі обмеження з січня дали результат. Ви бачите, що у нас падає кількість осіб, які хворіють щодня. Ми досягли серйозної стабілізації, — переконаний міністр.

Глава МОЗ додав, що повністю оцінити результати локдауну у січні можна буде після закінчення жорстких обмежень.

Щоб оцінити до кінця вплив карантину, потрібно почекати завершення жорсткого карантину, переходу на іншу стадію нашої стратегії. Після певного проміжку часу ми вже зможемо оцінити, — зазначив чиновник.

Він додав, що зараз менше 19 тис. громадян перебувають у лікарнях з підтвердженим діагнозом коронавірусна інфекція або з підозрою на COVID-19. Степанов вказав, що на початку грудня таких пацієнтів було близько 29 тис.