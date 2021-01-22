Український військовий загинув від кулі снайпера на Донбасі. Джерело: Facebook

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Війна на Донбасі продовжується. 21 січня близько 20.00 в районі села Гнутове на Донеччині загинув військовослужбовець ЗСУ.

Старший матрос Олександр Отрєп'єв із Миколаєва отримав смертельне поранення від кулі снайпера. Про це повідомляють на сторінці 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського у Facebook.

Сміливим морським піхотинцем і щирим патріотом своєї країни він навіки залишиться у нашій пам’яті, — йдеться у повідомленні.

Особовий склад окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського висловлює співчуття рідним і близьким.

Українська сторона СЦКК задіяла координаційний механізм: введено «режим тиші», висунуто вимогу щодо припинення вогню, підготовлено та направлено ноту до СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, упродовж 21 січня на Донбасі зафіксували сім порушень режиму припинення вогню.