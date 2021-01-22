Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Украинский военный погиб от пули снайпера на Донбассе. Источник: Facebook

Стало известно имя бойца, погибшего от пули снайпера на Донбассе (ФОТО)

22 янв 2021, 10:29
999

Война на Донбассе продолжается. 21 января около 20.00 в районе села Гнутово в Донецкой области погиб военнослужащий ВСУ.

Старший матрос Александр Отрепьев из Николаева получил смертельное ранение от пули снайпера. Об этом сообщается на странице 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского в Facebook.

Украинский военный погиб от пули снайпера на Донбассе. Источник: Facebook

Смелым морским пехотинцем и искренним патриотом своей страны он навсегда останется в нашей памяти, — говорится в сообщении.

Украинский военный погиб от пули снайпера на Донбассе. Источник: Facebook

Личный состав отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского выражает соболезнования родным и близким.


Украинская сторона СЦКК задействовала координационный механизм: введен «режим тишины», выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлено и направлено ноту в СММ ОБСЕ.

Напомним, в течение 21 января на Донбассе зафиксировали семь нарушений режима прекращения огня.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров