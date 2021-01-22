Украинский военный погиб от пули снайпера на Донбассе. Источник: Facebook

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Война на Донбассе продолжается. 21 января около 20.00 в районе села Гнутово в Донецкой области погиб военнослужащий ВСУ.

Старший матрос Александр Отрепьев из Николаева получил смертельное ранение от пули снайпера. Об этом сообщается на странице 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского в Facebook.

Смелым морским пехотинцем и искренним патриотом своей страны он навсегда останется в нашей памяти, — говорится в сообщении.

Личный состав отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского выражает соболезнования родным и близким.

Украинская сторона СЦКК задействовала координационный механизм: введен «режим тишины», выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлено и направлено ноту в СММ ОБСЕ.

Напомним, в течение 21 января на Донбассе зафиксировали семь нарушений режима прекращения огня.