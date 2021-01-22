Карантин в январе «сбил» вторую волну коронавируса — Степанов

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Карантин в январе «сбил» вторую волну коронавируса в Украине. Такое мнение высказал министр здравоохранения Максим Степанов во время утреннего онлайн-брифинга в пятницу, 22 января.

Вследствие комплекса карантинных действий Украине удалось сбить волну коронавируса. В стране уменьшается число новых случаев COVID-19. И карантин выходного дня и жесткие ограничения с января дали результат. Вы видите, что у нас падает количество лиц, болеющих ежедневно. Мы достигли серьезной стабилизации, — убежден министр.

Глава Минздрава добавил, что полностью оценить результаты локдауна в январе можно будет после окончания жестких ограничений.

Чтобы оценить до конца влияние карантина, нужно дождаться завершения жесткого карантина, перехода на другую стадию нашей стратегии. После определенного времени мы уже сможем оценить, — отметил чиновник.

Он добавил, что сейчас меньше 19 тыс. граждан находятся в больницах с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция или с подозрением на COVID-19. Степанов указал, что в начале декабря таких пациентов было около 29 тыс.