Почти 80 народных депутатов не получат зарплату за декабрь. Фото:

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Десятки народных депутатов останутся без месячной зарплаты из-за прогулов.

Зарплаты за декабрь 2020 года лишили 79 нардепов, поскольку они пропустили более 30% голосований в Верховной Раде. Таким образом едва ли не каждый пятый нардеп останется без заработанных денег на своей должности. Об этом сообщает движение ЧЕСТНО со ссылкой на данные парламентского комитета по вопросам регламента.

Почти 80 народным депутатам в этом месяце не дадут денег! А все потому, что в декабре 2020 года они без уважительных причин пропустили более 30% голосований в ВР или более половины заседаний комитетов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что общая сумма средств, которые не выплатят нардепам составляет 3,3 млн грн. Также опубликован список прогульщиков декабря.

Напомним, в 2020 году Верховная Рада сэкономила для бюджета 30 млн грн за счет штрафов для нардепов, которые не приходили на работу.