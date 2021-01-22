Избиение подростка-украинца вблизи Эйфелевой башни шокировало полицию Парижа, фото — AP

https://racurs.ua/n149370-izbienie-podrostka-ukrainca-vblizi-eyfelevoy-bashni-shokirovalo-policiu-parija-foto.html

Ракурс

На 14-летнего украинца зверски напали недалеко от Эйфелевой башни, возле торгового центра Beaugrenelle («Богренель»). Десяток неизвестных с металлическими палками, битами и ножами атаковали компанию студентов.

Удалось бежать всем, за исключением одного мальчика.

Ему нанесли множество ударов. Он оставался в сознании и просил передать его маме, чтобы она не волновалась, — говорят родные.

Они просят украинцев, у которых есть родственники и друзья в Париже, о репосте, сообщении о нападении и любой анонимной информации, которая укажет на преступников. Помочь могут даже самые незначительные сообщения.

Юрий находится в коме в реанимации в критическом состоянии. В нескольких местах пробит череп, у него множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз. 21 января ему исполнилось 15 лет.

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко на своей странице в Twitter сообщил, что украинские консулы находятся в постоянном контакте с родными юноши и взаимодействуют с французскими правоохранительными органами для быстрого и объективного расследования.

В Министерстве иностранных дел сообщили, что украинец стал жертвой конфликта между подростковыми группами.