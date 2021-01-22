Премьеру фильма о Джеймсе Бонде снова перенесли. Скриншот с видео

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Ракурс

Премьера фильма о британском шпионе Джеймсе Бонд «Не время умирать» вновь перенесена.

Ленту впервые покажут уже в октябре 2020 года. Премьера состоится 8 октября. Изначально фильм должен был выйти в прокат еще в апреле 2020 года, но сроки премьеры неоднократно сдвигались из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщается на сайте франшизы.

Как известно, роль Бонда в фильме «Не время умирать» исполнил британский актер Дэниел Крейг, который ранее уже снимался в нескольких фильмах о шпионе. Так, предыдущий фильм кинофраншизы под названием «007: Спектр» вышел в 2015 году и собрал в мировом прокате более 880 млн долл. Роль спецагента Ми-6 в фильме «Не время умирать» стала для Крейга последней. Пока неизвестно, кто будет играть Бонда в будущих фильмах.

Напомним, еще в октябре 2020 года сообщалось, что компания Warner Bros. отсрочила будущие хиты из-за рекордно низких кассовых сборов голливудских новинок во время эпидемии.