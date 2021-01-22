Потолок подземного перехода рухнул на Майдане в Киеве

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Потолок подземного перехода рухнул на Майдане Независимости в Киеве утром 22 января. К счастью, обошлось без жертв — людей во время обвала под крышей не было. Сейчас на месте происшествия работают ремонтные бригады. В Киевской городской госадминистрации прокомментировали ситуацию.

В подземном переходе на Майдане Независимости возле одного из выходов с потолка упала часть подвесной конструкции, пострадавших нет. Причины инцидента выясняются. На месте работают представители коммунального предприятия Шевченковского района, — сообщили в КГГА.

Один из входов в переход на Майдане Независимости временно закрыт.

Согласно предварительной информации, крыша упала из-за старого бетона, который уже начал осыпаться. По словам коммунальщиков, в этом году запланирован капитальный ремонт перехода. Ранее капремонт этого перехода осуществляли еще в 2002 году. Впоследствии подвесной потолок обустраивали до Евро-2012 за средства инвесторов. Работы выполняла частная подрядная организация.