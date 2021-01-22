Зеленский улетел в Харьков и на месте смертоносного пожара объявил о трауре в Украине, скриншот видео

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Президент Украины Владимир Зеленский объявит 23 мая день траура в Украине. Указ подпишет в ближайшее время. Об этом президент заявил 22 января в Харькове, куда прибыл с рабочим визитом.

Здесь он направился в дом престарелых, где вчера сгорели 15 человек.

Зеленский приехал в Харьков с чиновниками Офиса президента, председателем Харьковской области Айной Тимчук и и.о. мэра Харькова Игорем Тереховым.

Президент осмотрел место трагедии и планирует заслушать доклад правительственной комиссии, которая занялась расследованием трагедии. Также проведут совещание по поводу разработки механизмов, которые не допустят повторения подобной трагедии.

Деятельность таких заведений нормально не урегулирована. В Харькове мне сказали, что есть шесть таких объектов. Задача по всей стране найти похожие, чтобы не обнаруживать проблемы вот в такие моменты, много вопросов к таким объектам, — сообщил Зеленский.

Пока силовики задержали четырех: владелец дома, арендатор с женой — директором пансионата, администратор. Прорабатывается три версии пожара: поджог, замыкание электропроводки и неосторожное обращение с электроприборами или огнем.

21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. Дом престарелых был частным пансионатом «Золотое время».

Председатель Национальной полиции Игорь Клименко сообщал, что задымление, которое привело к пожару, могло возникнуть рядом со счетчиком. В здании должны были ремонтировать газовое оборудование.

В 2016 году в селе Литочки Броварского района в частном доме, в котором организовали временное проживание пожилых людей, при пожаре погибли 18 человек.