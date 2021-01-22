Арештувати затриманих за пожежу у Харкові просять у Венедіктової

https://racurs.ua/ua/n149391-areshtuvaty-zatrymanyh-za-pojeju-u-harkovi-prosyat-u-venediktovoyi.html

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За пожежу у Харкові в нелегальному пансіонаті для літніх людей прокуратура клопотатиме про взяття під варту чотирьох підозрюваних — найближчі місяці можуть провести у СІЗО власник будинку, подружжя орендарів та адміністратор хоспісу.

Про це 22 січня повідомив прокурор Харківської області Олександр Фільчаков на позачерговому засіданні регіональної комісії техногенно-екологічної безпеки, пише «Суспільне Харків».

За його словами, під час досудового розслідування слідчі встановили чотирьох фігурантів, які причетні до скоєння злочину. Усіх їх затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Сьогодні планується повідомлення про підозру чотирьом особам за ч. 2 ст. 270. Будемо до суду звертатися щодо обрання міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Власник будинку, орендар — подружжя і адміністратор даного будинку, який неофіційно був працевлаштований на цю посаду, — сказав Фільчаков.

Начальник Нацполіції Харківщини Андрій Рубель повідомив про проведення обшуків у будинках, де проживають затримані.

Вони всі затримані. Проводяться слідчі дії і проведено за місцями їх мешкання обшуки, вилучено багато документів, — сказав Рубель.

Нагадаємо, пожежа у пансіонаті для літніх людей «Золотий час» спалахнула 21 січня, на згарищі знайшли тіла 15 загиблих. Попередньо, заклад працював без жодних дозволів. Харківська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення вимог пожежної безпеки.