Арестовать задержанных за пожар в Харькове просят у Венедиктовой

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За пожар в Харькове в нелегальном пансионате для пожилых людей прокуратура будет ходатайствовать об аресте четырех подозреваемых — ближайшие месяцы могут провести в СИЗО владелец дома, супруги-арендаторы и администратор хосписа.

Об этом 22 января сообщил прокурор Харьковской области Александр Фильчаков на внеочередном заседании региональной комиссии техногенно-экологической безопасности, пишет «Суспільне Харків».

По его словам, во время досудебного расследования следователи установили четыре фигуранта, которые причастны к совершению преступления. Всех их задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сегодня планируется сообщение о подозрении всем четырем по ч. 2 ст. 270 УКУ. Будем в суд обращаться об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Владелец дома, арендаторы-супруги и администратор данного дома, который неофициально был трудоустроен на эту должность, — сказал Фильчаков.

Начальник Нацполиции Харьковщины Андрей Рубель также сообщил о проведении обысков в домах, где проживают задержанные.

Все они задержаны. Идут следственные действия и местам их проживания обыски, изъяты многие документы, — сказал Рубель.

Напомним, пожар в пансионате для пожилых людей «Золотое время» вспыхнул 21 января, на пепелище нашли тела 15 погибших. Предварительно, заведение работало без всяких разрешений. Харьковская областная прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения требований пожарной безопасности.