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Ракурс
Минздрав обновляет перечень «Доступных лекарств». Фото: kypur.net

«Доступные лекарства» — Минздрав обновляет перечень новыми препаратами

22 янв 2021, 15:17
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Перечень «Доступных лекарств» обновляет Министерство здравоохранения.

Начат процесс принятия заявок от фармпроизводителей относительно обновления реестра лекарственных средств по программе «Доступные лекарства» и соответственно утвержден реестр предельных оптово-отпускных цен на лекарственные средства по состоянию на 4 января 2021 года, — сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко.

Фармпроизводители могут подавать заявки в Национальную службу здоровья о включении своих препаратов в программу «Доступные лекарства» при условии, что их цены на медицинские препараты не будут превышать цены определенных в реестре.

По словам Иващенко, утверждение обновленного реестра лекарственных средств состоится в феврале.

Также правительство уже внесло изменения в перечень лекарственных средств по программе «Доступные лекарства» и добавило три новых препарата — «Варфарин», «Нифедипин» и ацетилсалициловую кислоту.


Напомним, программа «Доступные лекарства» реализуется согласно утвержденному перечню лекарственных средств для лечения неинфекционных заболеваний.

В рамках программы предусмотрен механизм возмещения государством стоимости лекарственных средств для пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой, сахарным диабетом II типа.

Источник: Ракурс


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