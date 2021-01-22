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Ракурс
Миллионные кражи в Институте рака разоблачили правоохранители. Фото:

На 10-миллионных кражах лекарств и оборудования поймали сотрудника Института рака в Киеве

22 янв 2021, 14:44
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Миллионные кражи в Национальном институте рака Минздрава Украины разоблачили правоохранители.

Работник Института рака в Киеве подозревается в присвоении лекарственных средств и других материальных ценностей в особо крупных размерах. По факту происшествия открыто уголовное производство ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Следователи установили, что подозреваемый отвечал за хранение различных материальных ценностей и лекарственных средств — инструментов и приборов для проведения хирургических операций. Однако чиновник с неустановленными лицами в течение двух последних лет присваивал лекарства и оборудование. Из-за таких действий институту нанесли более 10 млн грн убытков, выводы и акты инвентаризации это подтверждают.


Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, в декабре столичная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении должностных лиц Национального института рака, которые организовали преступную схему обогащения за счет онкобольных пациентов.

Источник: Ракурс


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