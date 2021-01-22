Связь между вакциной Pfizer и смертями пожилых людей исследовала ВОЗ

https://racurs.ua/n149388-svyaz-mejdu-vakcinoy-pfizer-i-smertyami-pojilyh-ludey-issledovala-voz.html

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Всемирная организация здравоохранения не обнаружила связи между вакцинацией препаратом от коронавируса американской фармкомпании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech и случаями смертей среди пожилых пациентов.

Об этом говорится в опубликованных выводах подкомитета ВОЗ по вопросам безопасности вакцин по итогам заседания, состоявшегося 19 января в онлайн-формате.

Речь идет о смерти «лиц с ослабленным здоровьем и пожилых людей, получивших вакцину BNT162b2» производства Pfizer и BioNTech. Эксперты, приглашенные из Европейского медицинского агентства и Центра мониторинга Упсалы, провели обзор летальных случаев в Европе.

На основе тщательного научного рассмотрения имеющейся информации подкомитет пришел к выводу о том, что нынешние сообщения не предполагают какого-либо неожиданного или подозрительного роста летальности у людей со слабым здоровьем и пожилых, или любых необычных характеристик негативных событий после назначения BNT162b2 , — говорится в выводах ВОЗ, пишут УНН.



В ВОЗ также предлагают не «просматривать рекомендацию, касающуюся безопасности этой вакцины». Странам предлагается «продолжить мониторинг безопасности вакцин» и изучать сведения о возможных негативных или подозрительных последствиях.

Напомним, в Норвегии не менее 23 пожилых лиц, которых вакцинировали от коронавируса, умерли. Вакцинация с использованием препарата Pfizer и BioNTech стартовала в Норвегии 27 декабря. Первыми в стране были привиты постояльцы дома престарелых в Осло. В начале года стало известно, что три человека в различных населенных пунктах, получивших вакцину, умерли.