Стефанчук рассказал о законодательных планах у Верховной Раде

https://racurs.ua/n149386-zakony-o-sokraschenii-deputatov-i-mestnom-referendume-rassmotryat-v-rade-stefanchuk.html

Ракурс

Верховная Рада Украины определила законодательный план работы на 2021 год.

Над формированием плана Рада работала с сентября 2020 года, сообщил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

Первоначально планируют проголосовать за изменения в Конституцию Украины, связанные с вопросами децентрализации, также хотят завершить уменьшения состава Верховной Рады до 300 человек.

Стефанчук сообщил, что во втором чтении депутаты будут голосовать за закон о всеукраинском референдуме, после чего подадут закон о местном.

Также среди планов работы Рады законы о:

защите прав мирных граждан, пострадавших от военной агрессии,

переходное правосудие,

адаптацию украинского законодательства к стандартам ЕС,

диджитализацию, внедрение виртуальных активов,

антикоррупционной стратегии до 2025 года,

отмене просоветского хозяйственного кодекса,

новом жилищном кодексе,

новой редакции основ законодательства о здравоохранении.

Реформы планируют и в системе судоустройства и правоохранительных органов, в частности речь идет о возвращении доверия к Конституционному суду Украины, завершение судебной реформы, перезапуск совета правосудия, внедрение элементов народовластия в систему судебной власти (введение мировых судей).

Депутаты рассмотрят законопроект о негосударственном пенсионном фонде — возможность доступа к двухуровневой системы начисления пенсионного обеспечения.