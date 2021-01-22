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Ракурс
Стефанчук рассказал о законодательных планах у Верховной Раде

Законы о сокращении депутатов и местном референдуме рассмотрят в Раде — Стефанчук

22 янв 2021, 14:29
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Верховная Рада Украины определила законодательный план работы на 2021 год.

Над формированием плана Рада работала с сентября 2020 года, сообщил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

Первоначально планируют проголосовать за изменения в Конституцию Украины, связанные с вопросами децентрализации, также хотят завершить уменьшения состава Верховной Рады до 300 человек.

Стефанчук сообщил, что во втором чтении депутаты будут голосовать за закон о всеукраинском референдуме, после чего подадут закон о местном.

Также среди планов работы Рады законы о:


  • защите прав мирных граждан, пострадавших от военной агрессии,
  • переходное правосудие,
  • адаптацию украинского законодательства к стандартам ЕС,
  • диджитализацию, внедрение виртуальных активов,
  • антикоррупционной стратегии до 2025 года,
  • отмене просоветского хозяйственного кодекса,
  • новом жилищном кодексе,
  • новой редакции основ законодательства о здравоохранении.

Реформы планируют и в системе судоустройства и правоохранительных органов, в частности речь идет о возвращении доверия к Конституционному суду Украины, завершение судебной реформы, перезапуск совета правосудия, внедрение элементов народовластия в систему судебной власти (введение мировых судей).

Депутаты рассмотрят законопроект о негосударственном пенсионном фонде — возможность доступа к двухуровневой системы начисления пенсионного обеспечения.

Источник: Ракурс


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