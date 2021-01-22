Стефанчук рассказал о законодательных планах у Верховной Раде

Законы о сокращении депутатов и местном референдуме рассмотрят в Раде — Стефанчукhttps://racurs.ua/n149386-zakony-o-sokraschenii-deputatov-i-mestnom-referendume-rassmotryat-v-rade-stefanchuk.htmlРакурс
Верховная Рада Украины определила законодательный план работы на 2021 год.
Над формированием плана Рада работала с сентября 2020 года, сообщил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.
Первоначально планируют проголосовать за изменения в Конституцию Украины, связанные с вопросами децентрализации, также хотят завершить уменьшения состава Верховной Рады до 300 человек.
Стефанчук сообщил, что во втором чтении депутаты будут голосовать за закон о всеукраинском референдуме, после чего подадут закон о местном.
Также среди планов работы Рады законы о:
- защите прав мирных граждан, пострадавших от военной агрессии,
- переходное правосудие,
- адаптацию украинского законодательства к стандартам ЕС,
- диджитализацию, внедрение виртуальных активов,
- антикоррупционной стратегии до 2025 года,
- отмене просоветского хозяйственного кодекса,
- новом жилищном кодексе,
- новой редакции основ законодательства о здравоохранении.
Реформы планируют и в системе судоустройства и правоохранительных органов, в частности речь идет о возвращении доверия к Конституционному суду Украины, завершение судебной реформы, перезапуск совета правосудия, внедрение элементов народовластия в систему судебной власти (введение мировых судей).
Депутаты рассмотрят законопроект о негосударственном пенсионном фонде — возможность доступа к двухуровневой системы начисления пенсионного обеспечения.