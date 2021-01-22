Закони про скорочення депутатів та місцевий референдум розглянуть у Раді — Стефанчукhttps://racurs.ua/ua/n149386-zakony-pro-skorochennya-deputativ-ta-miscevyy-referendum-rozglyanut-u-vr-stefanchuk.htmlРакурс
Верховна Рада України визначила законодавчий план роботи на 2021 рік.
Над формування плану Рада працювала з вересня 2020 року, повідомив перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук.
Першочергово планують проголосувати за зміни до Конституції України, які пов’язані з питаннями децентралізації, також хочуть завершити зменшення складу Верховної Ради до 300 людей.
Стефанчук повідомив, що у другому читанні депутати голосуватимуть за закон про всеукраїнський референдум, після чого подадуть закон про місцевий.
Також серед планів роботи Ради закони про:
- захист прав мирних громадян, які постраждали від військової агресії,
- перехідне правосуддя,
- адаптацію українського законодавства до стандартів ЄС,
- диджиталізацію, запровадження віртуальних активів,
- антикорупційну стратегію до 2025 року,
- скасування прорадянського господарського кодексу,
- новий житловий кодекс,
- нову редакцію основ законодавства про охорону здоров’я.
Реформи планують і в системі судоустрою та правоохоронних органів, зокрема йдеться про повернення довіри до Конституційного суду України, завершення судової реформи, перезапуск ради правосуддя, запровадження елементів народовладдя в систему судової влади (запровадження мирових суддів).
Депутати розглянуть законопроект про недержавний пенсійний фонд — можливість доступу до дворівневої системи нарахування пенсійного забезпечення.