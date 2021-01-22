Стефанчук розповів про законодавчі плани Верховної Ради

https://racurs.ua/ua/n149386-zakony-pro-skorochennya-deputativ-ta-miscevyy-referendum-rozglyanut-u-vr-stefanchuk.html

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Верховна Рада України визначила законодавчий план роботи на 2021 рік.

Над формування плану Рада працювала з вересня 2020 року, повідомив перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Першочергово планують проголосувати за зміни до Конституції України, які пов’язані з питаннями децентралізації, також хочуть завершити зменшення складу Верховної Ради до 300 людей.

Стефанчук повідомив, що у другому читанні депутати голосуватимуть за закон про всеукраїнський референдум, після чого подадуть закон про місцевий.

Також серед планів роботи Ради закони про:

захист прав мирних громадян, які постраждали від військової агресії,

перехідне правосуддя,

адаптацію українського законодавства до стандартів ЄС,

диджиталізацію, запровадження віртуальних активів,

антикорупційну стратегію до 2025 року,

скасування прорадянського господарського кодексу,

новий житловий кодекс,

нову редакцію основ законодавства про охорону здоров’я.

Реформи планують і в системі судоустрою та правоохоронних органів, зокрема йдеться про повернення довіри до Конституційного суду України, завершення судової реформи, перезапуск ради правосуддя, запровадження елементів народовладдя в систему судової влади (запровадження мирових суддів).

Депутати розглянуть законопроект про недержавний пенсійний фонд — можливість доступу до дворівневої системи нарахування пенсійного забезпечення.