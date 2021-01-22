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Ракурс
Стефанчук розповів про законодавчі плани Верховної Ради

Закони про скорочення депутатів та місцевий референдум розглянуть у Раді — Стефанчук

22 січ 2021, 14:29
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Верховна Рада України визначила законодавчий план роботи на 2021 рік.

Над формування плану Рада працювала з вересня 2020 року, повідомив перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Першочергово планують проголосувати за зміни до Конституції України, які пов’язані з питаннями децентралізації, також хочуть завершити зменшення складу Верховної Ради до 300 людей.

Стефанчук повідомив, що у другому читанні депутати голосуватимуть за закон про всеукраїнський референдум, після чого подадуть закон про місцевий.

Також серед планів роботи Ради закони про:


  • захист прав мирних громадян, які постраждали від військової агресії,
  • перехідне правосуддя,
  • адаптацію українського законодавства до стандартів ЄС,
  • диджиталізацію, запровадження віртуальних активів,
  • антикорупційну стратегію до 2025 року,
  • скасування прорадянського господарського кодексу,
  • новий житловий кодекс,
  • нову редакцію основ законодавства про охорону здоров’я.

Реформи планують і в системі судоустрою та правоохоронних органів, зокрема йдеться про повернення довіри до Конституційного суду України, завершення судової реформи, перезапуск ради правосуддя, запровадження елементів народовладдя в систему судової влади (запровадження мирових суддів).

Депутати розглянуть законопроект про недержавний пенсійний фонд — можливість доступу до дворівневої системи нарахування пенсійного забезпечення.

Джерело: Ракурс


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