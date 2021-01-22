«1+1» поскаржився на відео з критикою свого контенту — YouTube видалить канал

https://racurs.ua/ua/n149385-1-1-poskarjyvsya-na-video-z-krytykou-svogo-kontentu-youtube-vydalyt-kanal.html

Ракурс

YouTube-канал Geek Journal, який українською мовою оглядає фільми та серіали, можуть заблокувати назавжди. На нього поскаржився канал «1+1».

Зокрема, телегрупу олігарха Ігоря Коломойського занепокоїло відео Geek Journal, де автор критикував «1+1» та його телепродукти — серіали «Школа» та «Чорний ворон».

Автор YouTube-каналу Тайлер Андерсон назвав такі дії наступом на свободу слова.

Не було жодних проблем у наявності їхнього контенту у відосах дворічної давності. Але коли ти починаєш говорити їм в очі правду, не виходить у них це терпіти, їм це не подобається, — пояснив Андерсон у відео.

20 січня Тайлер виклав відео, у якому розповів про шлях каналу «1+1» від моменту створення і до сьогодні. Попри те, що ранні продукти «плюсів» він похвалив, більш пізні нещадно розніс.

Очевидно (про це можна лише здогадуватися), комусь із «1+1» це не сподобалось, і спочатку страйконули цей відос, а потім ще й відоси дворічної та трирічної давнини, в яких йшлося про контент «плюсів», — розповів власник каналу.

Відео «Як втратити все за 30 років? Коли 1+1 став г+г? СВ Шоу, Імперія кіно, Шоу довгоносиків, ТСН» наразі недоступне у YouTubе.

Формально «плюси» поскаржилися на порушення авторських прав у відео, в яких використовували шматки відеоконтенту «1+1». Андерсон пояснює, що використовував частини відео з «1+1» в рамках принципу YouTube fair use (сумлінне використання). Він дозволяє використання захищених авторським правом матеріалів без необхідності попереднього отримання дозволу у власника авторських прав.

Тайлер Андерсон стверджує, що ситуацію так не залишить і подаватиме апеляцію і буде оскаржувати «страйки», котрі були закинуті попри fair use.

Користувачі у соцмережах запустили флешмоб на підтримку каналу під хештегом #savegeekjournal і він став одним з найпопулярніших в Україні.

Канал «1+1» вже відреагував на ситуацію. Там стверджують, що принцип fair use «не можна застосувати до каналів з монетизацією та, зокрема, до заблокованих відео, оскільки вони містять рекламну інтеграцію».

Група 1+1 media відкрита до діалогу з авторами каналу Geek Journal та запрошує команду на зустріч з метою ознайомлення з правилами щодо використання авторського контенту на YouTube та обговорення ситуації, що склалася, — повідомили в «1+1».

Відеоблог Андерсона зазвичай першим розповідав про новинки кіно в YouTube українською. Його канал існує п’ять років. Тайлер Андерсон став популярний зокрема і за критику творіння «1+1» — серіалу «Школа», який він критикував за банальний сюжет, відверто погану акторську гру та засилля реклами.