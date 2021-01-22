Карантинні зони оновила Україна. Фото: Укрінформ

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Ракурс

Список країн так званої «червоної» та зеленої" зон оновила Україна у п’ятницю, 22 січня.

«Червоний» список поповнили дві країни — Сент-Вінсент і Гренадіни, яка розташована в Карибському басейні, та південноамериканський Сурінам. Загалом у цьому списку наразі знаходяться 66 країн. Дані опублікували на сайті Міністерства охорони здоров’я.

Також у цій COVID-зоні залишаються Польща, Угорщина, Хорватія, Словаччина, Російська Федерація, Німеччина, Італія, Франція, США, Канада та Велика Британія.

У «червоній зоні» знаходяться ті країни, де захворюваність на коронавірус вище, ніж в Україні. Особи, які приїздять із цих країн, повинні піти на двотижневу самоізоляцію за допомогою програми «Вдома» або протягом доби зробити ПЛР-тест. Можна приїхати і з готовим тестом, але він має бути зроблений не раніше ніж за 48 годин до в’їзду в Україну.

Як відомо, у «карантинному» списку наводяться дані щодо 194 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров’я. Розраховується інформація про кількість активних випадків інфікування коронавірусом на 100 тис. населення в кожній країні.

Нагадаємо, 15 січня Україна оновила список країн «червоної» та «зеленої» зон. Зелена зона поповнилася Туреччиною та Молдовою. Також у зеленій зоні надалі знаходяться такі туристичні країни, як: Єгипет, Танзанія, Домінікана, Мальдіви, Шрі-Ланка та інші.