Карантинные зоны обновила Украина. Фото: Укринформ

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Ракурс

Список стран так называемой «красной» и «зеленой» зон обновила Украина в пятницу, 22 января.

«Красный» список пополнили две страны — Сент-Винсент и Гренадины, которая расположена в Карибском бассейне, и южноамериканский Суринам. Всего в этом списке сейчас находятся 66 стран. Данные опубликовали на сайте Минздрава.

Также в этой COVID-зоне остаются Польша, Венгрия, Хорватия, Словакия, Российская Федерация, Германия, Италия, Франция, США, Канада и Великобритания.

В «красной зоне» находятся те страны, где заболеваемость коронавирусом выше, чем в Украине. Лица, приезжающие из этих стран, должны пойти на двухнедельную самоизоляцию с помощью программы «Вдома» или в течение суток сделать ПЦР-тест. Можно приехать и с готовым тестом, но он должен быть сделан не ранее чем за 48 часов до въезда в Украину.

Как известно, в «карантинном» списке приводятся данные по 194 государствам, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения. Рассчитывается информация о количестве активных случаев инфицирования коронавирусом на 100 тыс. населения в каждой стране.

Напомним, 15 января Украина обновила список стран «красной» и «зеленой» зон. Зеленая зона пополнилась Турцией и Молдовой. Также в зеленой зоне в дальнейшем находятся такие туристические страны, как: Египет, Танзания, Доминикана, Мальдивы, Шри-Ланка и другие.