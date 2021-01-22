Субсидии психологически подавляют украинцев, что недопустимо после Революции достоинства — Витренко

https://racurs.ua/n149383-subsidii-psihologicheski-podavlyaut-ukraincev-chto-nedopustimo-posle-revolucii-dostoinstva.html

Ракурс

Юрий Витренко, временно исполняющий обязанности министра энергетики, считает, что получение субсидий пагубно влияет на человеческую психику, поскольку это заставляет людей чувствовать себя бедными и «унижает их достоинство», что недопустимо после Революции достоинства.

Об этом Витренко заявил в ходе онлайн-мероприятия в «Украинском кризисном медиа-центре».

Я не являюсь большим специалистом по субсидиям и никогда их не получал. Я понимаю и слышал об этой проблеме. Некоторые люди говорят, что проблема преувеличена. Даже с психологической точки зрения. Это не вопрос рацио. Когда человек психологически знает, что он получит субсидию, ему не нужно, условно говоря, менять поставщика (газ — ред.). Меньше стимулов. Даже с этой точки зрения. Ненормальная ситуация, когда большинство людей в стране, или значительная часть — получают субсидии. Потому психологически это тоже плохо для людей, это фактически сигнал им, что смотрите — вы бедные. А люди не хотят чувствовать себя бедными, они хотят чувствовать себя лучше, понимаете, это угнетает их достоинство. А у нас Революция достоинства была в 2014 году, — заявил чиновник.

Витренко убежден в необходимости создания механизмов, которые помогут улучшить уровень жизни украинцев.

Давайте такие моменты учитывать, давайте находить механизмы, чтобы сделать их жизнь лучше, у них и так плохая жизнь для того, чтобы делать ее еще более некомфортной, — отметил в. и. о. министра.

Напомним, Витренко получил премию в 4 млн долл. В то же время в госбюджете-2021 заложили 36,6 млрд грн на выплату субсидий.