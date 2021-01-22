Гигантский динозавр. Фото: Natural History Museum

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Ракурс

Останки гигантского динозавра нашли аргентинские палеонтологи во время раскопок.

Сейчас рейтинг крупнейших в мире динозавров возглавляет аргентинозавр, который достигал длины 30−40 м и весил до 100 т. Но в группе есть титанозавры, которые отличались чрезвычайно длинной шеей и маленькой головой. К этой же группе относился динозавр, частичные останки которого обнаружили несколько лет назад в долине аргентинской реки Неукен. Об этом 22 января сообщает Naked Science.

Раскопки таких динозавров начались в 2015 году и продолжаются до сих пор, а ученые представили предварительный отчет об этой работе. Ученые заявляют, что пока не описанный вид динозавра может стать новым лидером рейтинга крупнейших динозавров в истории.

Останки найденного динозавтра датируются около 98 млн лет назад. А размеры найденных фрагментов в среднем на 10% больше, чем у Patagotitan — еще одного претендента на звание крупнейшего динозавра из группы титанозавров. Он достигал в длину почти 40 м и весил около 70 т. Но пока не найдены бедренные или плечевые кости, которые бы позволили сказать примерную более-менее точный вес или рост динозавра.

У нас есть более половины хвоста и множество тазовых костей. Очевидно, многое осталось в породе, так что на раскопки потребуется еще несколько лет. Мы ожидаем, что останки будут практически полными, — отмечают ученые.

Напомним, ученые из Университета американского штата Орегон нашли на территории Мьянмы новый вид вымершего цветка мелового периода. Древний цветок сохранился в янтаре еще с тех времен, когда по земле бродили динозавры.