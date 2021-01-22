Гігантський динозавр. Фото: Natural History Museum

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Ракурс

Останки гігантського динозавра знайшли аргентинські палеонтологи під час розкопок.

Наразі рейтинг найбільших у світі динозаврів очолює аргентинозавр, який досягав довжини 30−40 м та важив до 100 т. Але в групі є титанозаври, які відрізнялися надзвичайно довгою шиєю і маленькою головою. До цієї ж групи відносився динозавр, часткові останки якого виявили кілька років тому в долині аргентинської річки Неукен. Про це 22 січня повідомляє Naked Science.

Розкопки таких динозаврів почалися в 2015 році і тривають досі, а вчені представили попередній звіт про цю роботу. Науковці заявляють, що поки не описаний вид динозавра може стати новим лідером рейтингу найбільших динозаврів в історії.

Останки знайденого динозавтра датуються близько 98 млн років тому. А розміри знайдених фрагментів в середньому на 10% більші, ніж у Patagotitan — ще одного претендента на звання найбільшого динозавра з групи титанозаврів. Він сягав довжини майже 40 м та важив близько 70 т. Але поки не знайдені стегнові або плечові кістки, які б дозволили сказати приблизну більш-менш точну вагу або зріст динозавра.

У нас є більше половини хвоста і безліч тазових кісток. Очевидно, багато чого залишилося в породі, так що на розкопки буде потрібно ще кілька років. Ми очікуємо, що останки будуть практично повними, — зазначають вчені.

Нагадаємо, науковці з Університету американського штату Орегон знайшли на території М’янми новий вид вимерлої квітки крейдяного періоду. Древня квітка збереглася у бурштині ще з тих часів, коли по Землі бродили динозаври.