Ілон Маск, фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n149381-ilon-mask-rozpoviv-za-yakyy-vynahid-zaplatyt-100-mln-dolariv.html

Ракурс

Ілон Маск, найбагатша людина світу і відомий винахідник, пообіцяв заплатити 100 млн дол. тому, хто винайде найкращу технологію захоплення вуглецю для успішної боротьби з кліматичними змінами.

Пожертвую 100 млн дол. на приз за найкращу технологію захоплення вуглецю. Деталі — наступного тижня, — написав Маск у своєму акаунті в Twitter.

Business Insider повідомляє, що для успішної боротьби з кліматичними змінами доведеться щороку висмоктувати з атмосфери по 33 гігатонни вуглецю.

Ця технологія вважається найбільш безпечною та перспективною, як порівняти з альтернативними, її підтримує новий президент США Джо Байден.

Технологію захоплення вуглецю з 2014 року використовують на електростанціях у США та Канаді. Загалом у світі діє близько 20 комерційних проєктів для зниження викидів, ще стільки ж розробляється.

Зазвичай вуглець після захоплення ховають під землю у порожнини, що залишилися після видобутку нафти й газу або до біореакторів, де ним харчуються водорості.

Раніше мільярдер говорив, що завжди радий почути пропозиції щодо благодійності, особливо якщо пожертви стосуються проектів, які «справді мають значення».

У 2012 році Маск долучився до ініціативи засновника Microsoft Білла Гейтса, яка передбачає пожертву половини доходів до кінця життя на благодійність.

Мільярдер жертвував кошти на розвиток технічної освіти та «зеленої» енергетики, на медицину та освоєння космосу.

Однак торік журналісти Forbes виявили, що насправді Маск жертвував лише 1% своїх доходів, а не 50%, як зобов’язався — за весь час він віддав на благодійність приблизно 100 млн дол.

Раніше ми повідомляли, що на супутники Ілона Маска поскаржилися астрономи. Вчені заявили, що супутники типу Starlink заважають роботі космічних телескопів і запропонували низку рекомендацій щодо зниження їх шкоди.