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Ракурс
Космічний корабель Ілона Маска Cargo Dragon повернувся на Землю. Фото: SpaceX

Космічний корабель Ілона Маска Cargo Dragon повернувся на Землю (ВІДЕО)

14 січ 2021, 11:29
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Космічний корабель Ілона Маска Сargo Dragon повернувся з Міжнародної космічної станції на Землю.

Корабель повернув на Землю близько 2 тис. 350 кг старого обладнання та результатів дослідів, повідомила компанія SpaceX в Twitter.

Підтверджене успішне приводнення Cargo Dragon, що завершило 21 місію постачання МКС та перше повернення вантажу зі станції до берегів Флориди, — розповіли представники компанії.

Наразі він є єдиним у світі космічним кораблем, який здатний повертати вантажі з МКС на Землю.

Cargo Dragon CRS-21 є покращеною версією перших моделей вантажних кораблів від компанії SpaceX.

Він може нести на 20% більше вантажу, а новий автоматичний модуль стикування дозволив пристиковуватися до більш зручного модуля МКС.


Корабель розпочав політ до МКС 6 грудня. На борт космічної станції апарат доставив наукові матеріали, зокрема клітини мозку та серця, а також нову партію лабораторних щурів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запросив засновника космічної компанії SpaceX Ілона Маска відвідати музей космонавтики ім. Корольова в Житомирі.

Джерело: Ракурс


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