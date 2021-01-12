Зеленський запросив Ілона Маска відвідати музей у Житомирі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n148930-zelenskyy-zaprosyv-ilona-maska-vidvidaty-muzey-u-jytomyri-video.htmlРакурс
Засновника компанії SpaceX Ілона Маска запросили відвідати Україну.
Найбагатшу людину світу запросив до України президент Володимир Зеленський. Він рекомендував Маску відвідати Національний музей космонавтики імені Сергія Корольова, який розташований у Житомирі. Про це глава держави 12 січня повідомив на власній сторінці у Twitter.
Сьогодні день народження великого українського науковця, ракетного інженера та конструктора космічних кораблів — Сергія Корольова. Дійсно, він був одним із найкращих. Я хотів би запросити його давнього шанувальника Ілона Маска в Україну, щоб він побачив Музей космонавтики імені Сергія Корольова, — йдеться у повідомленні.
Як відомо, 12 січня виповнюється 114 років від дня народження вченого і конструктора у галузі ракетобудування і космонавтики Сергія Корольова. Науковець був головним конструктором перших ракет-носіїв, штучних супутників Землі та пілотованих космічних кораблів.
Національний музей космонавтики імені Сергія Корольова знаходиться у Житомирі. Музей запрацював у 1970 році в будинку, в якому конструктор провів своє дитинство. В експозиції представлені особисті речі й документи родини Корольових.
Нагадаємо, 8 січня найбагатша людина світу Ілон Маск разом зі своєю компанією SpaceX запустив нову ракету Falcon 9, яка успішно вивела на орбіту турецький телекомунікаційний супутник Turksat 5A.