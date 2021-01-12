Зеленский пригласил Илона Маска посетить Житомир. Фото: hromadske.ua

https://racurs.ua/n148930-zelenskiy-priglasil-ilona-maska-posetit-muzey-v-jitomire-video.html

Ракурс

Основателя компании SpaceX Илона Маска пригласили посетить Украину.

Самого богатого человека мира пригласил в Украину президент Владимир Зеленский. Он рекомендовал Маску посетить Национальный музей космонавтики имени Сергея Королева, который расположен в Житомире. Об этом глава государства 12 января сообщил на собственной странице в Twitter.

Сегодня день рождения великого украинского ученого, ракетного инженера и конструктора космических кораблей — Сергея Королева. Действительно, он был одним из лучших. Я хотел бы пригласить его давнего поклонника Илона Маска в Украину, чтобы он увидел Музей космонавтики имени Сергея Королева, — говорится в сообщении.

Как известно, 12 января исполняется 114 лет со дня рождения ученого и конструктора в области ракетостроения и космонавтики Сергея Королева. Ученый был главным конструктором первых ракет-носителей, искусственных спутников Земли и пилотируемых космических кораблей.

Национальный музей космонавтики имени Сергея Королева находится в Житомире. Музей заработал в 1970 году в доме, в котором конструктор провел свое детство. В экспозиции представлены личные вещи и документы семьи Королевых.

Напомним, 8 января самый богатый человек мира Илон Маск со своей компанией SpaceX запустил новую ракету Falcon 9, которая успешно вывела на орбиту турецкий телекоммуникационный спутник Turksat 5А.