Владимир Зеленский наградил Илона Маска орденом Свободы. Фото:

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Ілон Маск отримав український орден Свободи.

Президент України Володимир Зеленський 26 серпня підписав указ про нагородження американського мільярдера. Маска удостоїли ордена Свободи за визначні особисті заслуги у захисті життя людей і свободи й розвиток відносин між українцями та американцями. Указ Зеленського № 835/2026вже опублікували на сайті глави держави.

За визначні особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, розвиток відносин між народами України і Сполучених Штатів Америки постановляю: нагородити орденом Свободи Маска Ілона — підприємця, інженера, керівника компаній «СпейсЕкс» та «Тесла», Сполучені Штати Америки, — йдеться в указі.

Ілон Маск наразі цю нагороду публічно не коментував.

Як відомо, орден Свободи — найвища українська державна нагорода, яку можуть отримати іноземці.

Нагадаємо, в лютому 2026 року українські військові деокупували 300 кв. км територій на півдні України. Видання France24 писало, що цьому могло посприяти масове відключення інтернет-терміналів Starlink на всьому фронті в Україні після того, як власник мережі Ілон Маск вимкнув їх на прохання Києва.