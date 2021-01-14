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Ракурс
Космический корабль Илона Маска Cargo Dragon вернулся на Землю. Фото: SpaceX

Космический корабль Илона Маска Cargo Dragon вернулся на Землю (ВИДЕО)

14 янв 2021, 11:29
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Космический корабль Илона Маска Cargo Dragon вернулся с Международной космической станции на Землю.

Корабль вернул на Землю около 2 тыс. 350 кг старого оборудования и результатов опытов, сообщила компания SpaceX в Twitter.

Подтверждено успешное приводнения Cargo Dragon после завершения 21 миссии поставки МКС и первое возвращение груза со станции к берегам Флориды, — рассказали представители компании.

Сейчас он является единственным в мире космическим кораблем, который способен возвращать грузы с МКС на Землю.

Cargo Dragon CRS-21 является улучшенной версией первых моделей грузовых кораблей от компании SpaceX.

Он может нести на 20% больше груза, а новый автоматический модуль стыковки позволил пристыковываться к более удобному модулю МКС.


Корабль начал полет к МКС 6 декабря. На борт космической станции аппарат доставил научные материалы, в частности клетки мозга и сердца, а также новую партию лабораторных крыс.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пригласил основателя космической компании SpaceX Илона Маска посетить музей космонавтики им. Королева в Житомире.

Источник: Ракурс


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