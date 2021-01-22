Илон Маск, фото: Reuters

https://racurs.ua/n149381-ilon-mask-rasskazal-za-kakoe-izobretenie-zaplatit-100-mln-dollarov.html

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Илон Маск, самый богатый человек мира и известный изобретатель, пообещал заплатить 100 млн долл. тому, кто изобретет лучшую технологию захвата углерода для успешной борьбы с климатическими изменениями.

Пожертвую 100 млн долл. на приз за лучшую технологию захвата углерода. Детали — на следующей неделе, — написал Маск в своем аккаунте в Twitter.

Business Insider сообщает, что для успешной борьбы с климатическими изменениями придется ежегодно высасывать из атмосферы по 33 гигатонн углерода.

Эта технология считается наиболее безопасной и перспективной по сравнению с альтернативными, ее поддерживает новый президент США Джо Байден.

Технологию захвата углерода с 2014 года используют на электростанциях в США и Канаде. Всего в мире действует около 20 коммерческих проектов для снижения выбросов, еще столько же разрабатывается.

Как правило, углерод после захвата помещают под землю в полости, оставшиеся после добычи нефти и газа, или в биореакторы, где им питаются водоросли.

Ранее миллиардер говорил, что всегда рад услышать предложения по благотворительности, особенно если пожертвования касаются проектов, которые «действительно важны».

В 2012 году Маск присоединился к инициативе основателя Microsoft Билла Гейтса, предусматривающей пожертвование половины доходов до конца жизни на благотворительность.

Миллиардер жертвовал средства на развитие технического образования и «зеленой» энергетики, на медицину и освоение космоса.

Однако в прошлом году журналисты Forbes обнаружили, что на самом деле Маск жертвовал лишь 1% своих доходов, а не 50%, как обязался. За все время он отдал на благотворительность около 100 млн долл.

Ранее мы сообщали, что на спутники Илона Маска пожаловались астрономы. Ученые заявили, что спутники типа Starlink мешают работе космических телескопов и предложили ряд рекомендаций по снижению вреда.