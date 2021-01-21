Астроном. Фото: Istock

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Ракурс

Илон Маск, самый богатый человек мира и известный изобретатель, чья компания SpaceX занимается космическими устройствами, в том числе спутниками Starlink, мешает астрономам работать.

Ученые заявляют, что спутники типа Starlink мешают работе космических телескопов, и предложили ряд рекомендаций по снижению вреда. Об этом сообщает Forbes.





Астрофизик Итаа Сигель отмечает, что с 2019 года все телескопы столкнулись с увеличенным количеством помех от спутников, как только началось развертывание Starlink.

Сигель собрал несколько примеров того, как астрономические наблюдения срываются из-за спутников. Причем не спасает даже выведение телескопов в космос — «Хаббл» находится на орбите высотой около 540 километров, и в его поле зрения все равно попадают аппараты Starlink.





Отмечается, что компьютерная обработка снимков понижает их четкость и информативность, а в астрономии зачастую важны данные каждого пикселя. Ведь о движении далеких объектов ученые порой судят по изменению яркости едва заметных точек на картинке. Иными словами, наличие ярких спутников на орбите радикально снижает качество наблюдений наземных телескопов.





Сигель отмечает важность и значимость новых спутниковых группировок для человечества, но призывает прислушаться к астрономам, которые работают в условиях ограниченного финансирования.

Напомним, ранее мы сообщали, что космический корабль Илона Маска Cargo Dragon вернулся с Международной космической станции на Землю. Корабль вернул на Землю около 2 тыс. 350 кг старого оборудования и результатов опытов. Сейчас он является единственным в мире космическим кораблем, который способен возвращать грузы с МКС на Землю.