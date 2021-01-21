Астроном. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n149319-na-suputnyky-ilona-maska-poskarjylysya-astronomy-foto-video.html

Ракурс

Ілон Маск, найбагатша людина світу і відомий винахідник, чия компанія SpaceX займається космічними пристроями, в тому числі супутниками Starlink, заважає астрономам працювати.

Вчені заявляють, що супутники типу Starlink заважають роботі космічних телескопів, і запропонували низку рекомендацій щодо зниження їх шкоди. Про це повідомляє Forbes.





Астрофізик Ітаа Сигель зазначає, що з 2019 року всі телескопи зіткнулися з надзвичайно великою кількістю засвітлень від супутників, як тільки почалося розгортання Starlink.

Сигель зібрав кілька прикладів того, як астрономічні спостереження зриваються через супутники. Причому не рятує навіть виведення телескопів в космос — «Хаббл» знаходиться на орбіті заввишки близько 540 кілометрів, і в його поле зору все одно потрапляють апарати Starlink.







Зазначається, що комп’ютерна обробка знімків знижує їх чіткість і інформативність, а в астрономії часто важливі дані кожного пікселя. Адже про рух далеких об'єктів вчені часом судять по зміні яскравості ледь помітних точок на зображенні. Іншими словами, наявність яскравих супутників на орбіті радикально знижує якість спостережень наземних телескопів.



Сигель відзначає важливість і значущість нових супутникових угруповань для людства, але закликає прислухатися до астрономів, які працюють в умовах обмеженого фінансування.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що космічний корабель Ілона Маска Cargo Dragon повернувся з Міжнародної космічної станції на Землю. Корабель повернув на Землю близько 2 тис. 350 кг старого обладнання і результатів дослідів. Зараз він є єдиним у світі космічним кораблем, який здатний повертати вантажі з МКС на Землю.