1 млн доз вакцины от коронавируса хочет закупить Кличко

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Ракурс

1 млн доз вакцины от коронавируса планирует закупить жителям столицы мэр Киева Виталий Кличко, используя «все свои иностранные контакты».

Об этом глава крупнейшего украинского города рассказал в собственном Телеграм-канале 22 января.

Столичная власть ведет переговоры с несколькими американскими и европейскими компаниями-производителями вакцины от коронавируса. Я использую все свои иностранные контакты и связи, для того, чтобы обеспечить киевлян вакциной. Речь идет о том, чтобы закупить для Киева 1 млн доз препарата для вакцинации 500 тыс. киевлян, — отметил Кличко.

По словам мэра Киева, сегодня у городских властей есть предварительные договоренности с некоторыми производителями. Также мегаполис готовит инфраструктуру для проведения вакцинации.

Есть оборудование для хранения вакцины, кабинеты прививок, а специалисты централизованно проведут соответствующие учения. Столица готова закупить вакцину за средства городского бюджета, — добавил Кличко.

Чиновник напомнил, что Украина пока не получила ни одной вакцины от коронавируса. В то же время, Киев — многомиллионный город, где вирус распространяется наибольшими темпами.

Мы должны опередить распространение болезни. Сегодня я подаю на рассмотрение депутатов проект решения о внесении изменений в программу «Здоровье киевлян» на 2021 год, которые позволят за счет городского бюджета закупить вакцину и вакцинировать указанные категории киевлян, — отметил Кличко.

По его словам, речь идет об обеспечении вакциной, прежде всего, наиболее уязвимые категории населения: врачей, пожилых людей, работников соцслужб и сферы образования, специалистов коммунальных предприятий критической инфраструктуры, а также правоохранителей и спасателей.