Вакцина компании Sinovac показала хорошую эффективность в трех странах. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n149379-vakcina-kompanii-sinovac-pokazala-horoshuu-effektivnost-v-treh-stranah-razrabotchik.html

Ракурс

Вакцина китайской компании Sinovac Biotech во время клинических испытаний показала эффективность на 50,38%.

Третья фаза испытаний препарата CoronaVac проходила в основном в Бразилии, Индонезии и Турции. Результаты клинических испытаний в Турции показали, что эффективность вакцины составляет 91,25%, а в Индонезии — 65,3%. Исследования в Бразилии показали, что вакцина на 100% эффективна против тяжелой формы COVID-19 и на 78% при легких случаях. Общий показатель эффективности составил 50,38%. Об этом заявил главный исполнительный директор Sinovac Biotech Инь Вейдун, сообщает Синьхуа.

Разные результаты в разных странах — это абсолютно нормально, ведь клинические испытания зависят от множества факторов. Ожидается, что простым людям вакцина обеспечит лучшую защиту, — отметил он.



Кроме того, Инь Вейдун заверил, что вакцина может быть эффективной против «британского» штамма коронавируса. Сейчас специалисты изучают эффективность защиты, которую обеспечивает вакцина против штамма, обнаруженного в Южно-Африканской Республике.

Ранее сообщалось, что Украине вернут деньги за вакцину от COVID-19 производства фармацевтической компании Sinovac Biotech в случае провала финальной стадии клинических испытаний.