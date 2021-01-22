Вакцина компанії Sinovac показала хорошу ефективність в трьох країнах. Фото: Укрінформ

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Вакцина китайської компанії Sinovac Biotech під час клінічних випробувань показала ефективність на 50,38%.

Третя фаза випробувань препарату CoronaVac проходила в основному в Бразилії, Індонезії та Туреччині. Результати клінічних випробувань у Туреччині показали, що ефективність вакцини становить 91,25%, а в Індонезії — 65,3%. Дослідження у Бразилії показали, що вакцина на 100% ефективна проти важкої форми COVID-19, і на 78% при легких випадках. Загальний показник ефективності становив 50,38%. Про це заявив головний виконавчий директор Sinovac Biotech Інь Вейдун, повідомляє Сіньхуа.

Різні результати у різних країнах — це абсолютно нормально, адже клінічні випробування залежать від безлічі факторів. Очікується, що простим людям вакцина забезпечить кращий захист, — зазначив він.



Крім того, Інь Вейдун запевнив, що вакцина може бути ефективною проти «британського» штаму коронавірусу. Наразі фахівці вивчають ефективність захисту, яку забезпечує вакцина проти штаму, виявленого в Південно-Африканській Республіці.

Раніше повідомлялося, що Україні повернуть гроші за вакцину від COVID-19 виробництва фармацевтичної компанії Sinovac Biotech у разі провалу фінальної стадії клінічних випробувань.