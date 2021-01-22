Самопідпал в Білорусі. Фото: Радыё Свабода

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Самопідпал в центрі Мінська на площі Незалежності біля Будинку уряду здійснив 35-річний чоловік.

Полум’я збили правоохоронці за допомогою вогнегасників, на місце події приїхала швидка допомога, яка відвезла потерпілого, повідомили в Слідчому комітеті Білорусі.

У МОЗ розповіли, що при первинному огляді співробітники швидкої допомоги діагностували у чоловіка опіки понад 50% тіла. Його відвезли в лікарню.

За даними слідства, вдень 22 січня 35-річний чоловік облив себе невстановленою рідиною та підпалив. Охопленого полум’ям чоловіка погасили перехожий і співробітник правоохоронних органів. Наразі він госпіталізований в установу охорони здоров’я, — прокоментували в Слідчому комітеті.

МВС Білорусі назвало подію «якимось інцидентом». Наразі міліція встановлює обставини справи, офіційний коментар буде пізніше.

Це не перша подібна подія в Білорусі. У вересні 2020 року на знак протесту сам себе підпалив мешканець міста Смолевичі — він зробив це безпосередньо перед місцевим управлінням міліції.

36-річний Сергій Радченя дістав 95% опіків шкіри та дихальних шляхів, і через тиждень помер у лікарні.