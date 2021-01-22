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Ракурс
Топ-10 ораторів Ради назвав КВУ

Топ-10 ораторів Ради назвав КВУ

22 січ 2021, 12:25
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Топ-10 депутатів, які виступали у Верховній Раді найчастіше впродовж 2020 року, назвав 22 січня Комітет виборців України. Під час аналізу КВУ враховував виступи з місця та парламентської трибуни.

Рейтинг ораторів Ради КВУ оприлюднив у п’ятницю на власній Фейсбук-сторінці.

До топ-10 із найбільшою кількістю виступів потрапили:

  1. Нестор Шуфрич («Опозиційна платформа — За життя») — 360 виступів за рік;

  2. Микола Сольський («Слуга народу») — 289 виступів;

  3. Наталія Королевська (ОПЗЖ) — 219 виступів;

  4. Олександр Колтунович (ОПЗЖ) — 218 виступів;

  5. Вадим Івченко (ВО «Батьківщина») — 179 виступів;

  6. Сергій Соболєв (ВО «Батьківщина») — 175 виступів;

  7. Олексій Гончаренко («Європейська солідарність») — 173 виступи;

  8. Ніна Южаніна («Європейська солідарність») — 166 виступів;

  9. Тарас Батенко («За майбутнє") — 143 виступи;

  10. Сергій Шахов («Довіра») — 127 виступів.

Зауважимо, що Шуфрич особливо активно виступав під час розгляду численних правок до закону про ринок землі.

Також ще п’ятеро депутатів з різних парламентських фракцій та груп виступали торік понад сотню разів. Йдеться про:

  • Михайла Папієва (ОПЗЖ) — 119 виступів,

  • Ірину Геращенко (ЄС) — 106 виступів,

  • Сергія Власенка (ВО «Батьківщина») — 103 виступи,

  • Івана Крулька (ВО «Батьківщина») — 102 виступи,

  • Ярослава Железняка («Голос») — 101 виступ.


Вказані дані не враховують виступи парламентарів, які займають керівні посади у Верховній Раді. Всього впродовж 2020 року відбулося 89 пленарних засідань Ради.

Нагадаємо, раніше КВУ повідомляв, що у Верховній Раді є 100 нардепів, які не виступили жодного разу впродовж 2020 року. Із них — 72 представники президентської фракції «Слуга Народу».

Джерело: Ракурс


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