Топ-10 ораторів Ради назвав КВУ

https://racurs.ua/ua/n149377-top-10-oratoriv-rady-nazvav-kvu.html

Ракурс

Топ-10 депутатів, які виступали у Верховній Раді найчастіше впродовж 2020 року, назвав 22 січня Комітет виборців України. Під час аналізу КВУ враховував виступи з місця та парламентської трибуни.

Рейтинг ораторів Ради КВУ оприлюднив у п’ятницю на власній Фейсбук-сторінці.

До топ-10 із найбільшою кількістю виступів потрапили:

Нестор Шуфрич («Опозиційна платформа — За життя») — 360 виступів за рік; Микола Сольський («Слуга народу») — 289 виступів; Наталія Королевська (ОПЗЖ) — 219 виступів; Олександр Колтунович (ОПЗЖ) — 218 виступів; Вадим Івченко (ВО «Батьківщина») — 179 виступів; Сергій Соболєв (ВО «Батьківщина») — 175 виступів; Олексій Гончаренко («Європейська солідарність») — 173 виступи; Ніна Южаніна («Європейська солідарність») — 166 виступів; Тарас Батенко («За майбутнє") — 143 виступи; Сергій Шахов («Довіра») — 127 виступів.

Зауважимо, що Шуфрич особливо активно виступав під час розгляду численних правок до закону про ринок землі.

Також ще п’ятеро депутатів з різних парламентських фракцій та груп виступали торік понад сотню разів. Йдеться про:

Михайла Папієва (ОПЗЖ) — 119 виступів,

Ірину Геращенко (ЄС) — 106 виступів,

Сергія Власенка (ВО «Батьківщина») — 103 виступи,

Івана Крулька (ВО «Батьківщина») — 102 виступи,

Ярослава Железняка («Голос») — 101 виступ.



Вказані дані не враховують виступи парламентарів, які займають керівні посади у Верховній Раді. Всього впродовж 2020 року відбулося 89 пленарних засідань Ради.

Нагадаємо, раніше КВУ повідомляв, що у Верховній Раді є 100 нардепів, які не виступили жодного разу впродовж 2020 року. Із них — 72 представники президентської фракції «Слуга Народу».