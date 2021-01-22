Топ-10 ораторов Рады назвал КИУ

https://racurs.ua/n149377-top-10-oratorov-rady-nazval-kiu.html

Ракурс

Топ-10 депутатов, которые выступали в Верховной Раде чаще остальных коллег в 2020 году, назвал 22 января Комитет избирателей Украины. В ходе анализа КИУ учитывал выступления с места и парламентской трибуны.

Рейтинг ораторов Рады КИУ обнародовал в пятницу на собственной Фейсбук-странице.

В топ-10 с наибольшим количеством выступлений попали:

Нестор Шуфрич («Оппозиционная платформа — За жизнь») — 360 выступлений в год; Николай Сольский («Слуга народа») — 289 выступлений; Наталья Королевская (ОПЗЖ) — 219 выступлений; Александр Колтунович (ОПЗЖ) — 218 выступлений; Вадим Ивченко (ВО «Батькивщина») — 179 выступлений; Сергей Соболев (ВО «Батькивщина») — 175 выступлений; Алексей Гончаренко («Европейская солидарность») — 173 выступления; Нина Южанина («Европейская солидарность») — 166 выступлений; Тарас Батенко («За будущее») — 143 выступления; Сергей Шахов («Доверие») — 127 выступлений.

Отметим, что Шуфрич особенно активно выступал при рассмотрении многочисленных поправок в закон о рынке земли.

Также еще пять депутатов из разных парламентских фракций и групп выступали в прошлом году свыше 100 раз. Речь идет о:

Михаиле Папиеве (ОПЗЖ) — 119 выступлений,

Ирине Геращенко (ЕС) — 106 выступлений,

Сергее Власенко (ВО «Батькивщина») — 103 выступления,

Иване Крулько (ВО «Батькивщина») — 102 выступления,

Ярославе Железняке («Голос») — 101 выступление.



Указанные данные не учитывают выступления парламентариев, которые занимают руководящие должности в Верховной Раде. Всего в течение 2020 состоялось 89 пленарных заседаний Рады.

Напомним, ранее КИУ сообщал, что в Верховной Раде есть 100 нардепов, вообще не выступивших в 2020 году. Из них — 72 представителя президентской фракции «Слуга народа».