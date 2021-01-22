Самоподжог в Беларуси. Фото: Радыё Свабода

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Самоподжог в центре Минска на площади Независимости у Дома правительства совершил 35-летний мужчина.

Пламя с горящего человека сбили охранники при помощи огнетушителей, на место происшествия приехала скорая помощь, которая увезла пострадавшего, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

В Минздраве рассказали, что при первичном осмотре сотрудники скорой помощи диагностировали у мужчины ожоги больше 50% тела. Его отвезли в больницу.

По данным следствия, днем 22 января 35-летний мужчина облил себя неустановленной жидкостью, после чего поджег. Охваченный пламенем мужчина был потушен прохожим и сотрудником правоохранительных органов. В настоящий момент он госпитализирован в учреждение здравоохранения, — прокомментировали в Следственном комитете.

МВД Беларуси назвало произошедшее «каким-то инцидентом». Милиция устанавливает обстоятельства дела, официальный комментарий будет позже.

Это не первое подобное происшествие в Беларуси. В сентябре 2020 года на знак протеста сам себя поджег житель города Смолевичи — он сделал это непосредственно перед местным управлением милиции.

36-летний Сергей Радченя получил 95% ожогов кожи и дыхательных путей и через неделю умер в больнице.