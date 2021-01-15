Концтабори для протестувальників готує влада у Білорусі. Фото: trkmedia

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Спеціалізовані концтабори для білоруських протестувальників готує влада Білорусі.

Можливість створення в країні концтаборів, куди потраплятимуть особливо активні демонстранти, силовики обговорювали на нараді з президентом Олександром Лукашенком ще 30 жовтня. Про це йдеться у записі розмови заступника голови МВС Білорусі Миколи Карпенкова, яке в YouTube опублікувало білоруське об'єднання BYPOL, що займається допомогою силовикам, які звільнилися з органів за підтримку протестувальників.

Сказано розробити, зробити табір. Ну не для військовополонених, не для інтернованих навіть, а табір для особливо гострокопитних такий, для відселення. І поставити колючий дріт по периметру, — зазначив Карпенков.

За його словами, в спеціалізовані табори поміщали б демонстрантів, які двічі або більше разів потрапляли б до спеціалізованої бази даних про протестувальників.

Також Карпенков підтвердив відомості білоруських правозахисників, що загиблий в перші дні кризи в Білорусі Олександр Тарайковський, був убитий силовиками пострілом в груди з російського травматичного пістолета Яригіна.

Нагадаємо, в Російській Федерації за грант президента Володимира Путіна будують дитячий концтабір на території табору відпочинку. На території цього об'єкту школярам «реконструюватимуть» життя й побут малолітніх в’язнів фінських переселенців.