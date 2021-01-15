Старі маршрутки в Україні хочуть заборонити. Фото:

https://racurs.ua/ua/n149051-stari-marshrutky-v-ukrayini-hochut-zaboronyty-detali.html

Ракурс

Старі маршрутні таксі хочуть заборонити використовувати перевізникам на території України

У парламенті зареєстрували відповідний законопроект № 4583 «Про внесення змін до деяких законів України щодо суспільно важливих послуг з перевезення пасажирів автомобільним та міським електричним транспортом». Ініціатором документу є прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Про це повідомляється на веб-сторінці Верховної Ради.

Автори законопроекту хочуть пустити українськими дорогами автобуси, пристосовані для перевезення пасажирів з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Такий транспорт повинен мати можливість оголошувати пасажирам з порушенням зору номер і кінцеву зупинка маршруту, а також зупинки і мати GPS-трекери. Також пропонується встановити в автобуси валідатори для оплати проїзду.

У документі прописано, що перевізники зможуть підвищувати проїзд у разі, якщо паливо подорожчає більш, ніж на 10%, зміняться умови виробничої діяльності та реалізації послуг, що не залежать від діяльності перевізника.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України розробив нові критерії перевірок підприємств, які здійснюють пасажирські перевезення.