Боснійці назвали умову повернення в Україну скандальної ікони з Донбасу.

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Вкрадену з Донбасу 300-літню ікону готовий повернути голова президії Боснії й Герцеговини Мілорад Додік, якщо Київ зможе довести, що шукав її раніше.

Якщо Україна доведе, що питала про ікону до того дня, коли я мав зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, я прийму це і ми передамо її, — заявив Додік, передає Radio Slobodna Evropa.

За його словами, наразі Україна не надала жодних даних щодо ікони та не відповіла. Офіційний Київ також не повідомив, чи шукав ікону раніше.

При цьому Додік наголосив, що, згідно з даними Агенції з координації діяльності поліцейських органів БіГ, Інтерпол не має інформації про пошук ікони.

Натомість українське міністерство закордонних справ каже, що Додік має повернути ікону без жодних умов.

Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження у справі незаконного вивезення. Ми очікуємо, що боснійсько-герцеговинська сторона не буде використовувати ікону у внутрішньополітичній боротьбі, — прокоментував речник зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко для «Суспільного».

Він також відзначив, що Україна і Боснія та Герцеговина є державами-учасницями Конвенції від 1970 року про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності.

Нагадаємо, скандал з українською іконою з окупованого Луганська, яка незаконно опинилася у Боснії та Герцеговині і була подарована Лаврову, спричинив парламентську кризу у Сараєво.

Опозиція в Республіці Сербській, яка є частиною Боснії та Герцеговини, вимагає відставки свого представника у президії країни Додіка.