Бізнес говорить українською — в Україні стартував мовний флешмоб

https://racurs.ua/ua/n149050-biznes-govoryt-ukrayinskou-v-ukrayini-startuvav-movnyy-fleshmob.html

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Мовний флешмоб «Бізнес говорить українською» стартував в Україні. Це сталося напередодні 16 січня, коли сфера обслуговування почне надавати послуги державною мовою згідно із законом «Про функціонування української мови як державної».

Організатори флешмобу в такий спосіб вирішили популяризувати українську мову серед власників бізнесів, аби вони обслуговували клієнтів державною.

Якщо ви власник бізнесу і хочете долучитись до акції, опублікуйте до 16 січня 2021 року у дописі в соцмережах: хештег #яобслуговуюукраїнською, з якого ви міста і розкажіть про свій бізнес, запросіть скористатись вашими послугами, — закликають на спеціалізованій сторінці у Фейсбук.

З 16 січня 2021 року всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів державною мовою. Набуває чинності закон, який зобов’язує усі підприємства, установи та організації усіх форм власності надавати послуги українською мовою. Це стосується і закладів харчування.

З сумом спостерігаємо, як власники ресторанів обговорюють можливі способи обійти нововведення та шукають шпарини в законодавстві, аби нічого не змінювати у своїй роботі. Ми ж, в свою чергу, хочемо підтримати ініціативу «Моя мовна стійкість», — звернувся до клієнтів персонал пабу футбольних вболівальників «Кутовий» у Києві.

Звернулася до клієнтів і кав’ярня Ukrainian Military Coffee. Її власник Павло Поліщук розповів: попри те, що вона знаходиться в столиці, там, де, здавалося б, українською мали б обслуговувати за замовчуванням, її нечасто почуєш в Києві.